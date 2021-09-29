Рубль символически укрепился к доллару и заметно — к евро по итогам основной валютной сессии, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,78 рубля, что примерно на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 84,54 рубля (минус 56 копеек). В ходе дальнейших торгов доллар немного дорожает: так, на 19:16 он стоил около 72,84 рубля (плюс 4 копейки).



Во время основной сессии было проведено 32,8 тыс. сделок с долларом почти на 2 млрд долларов и 7,4 тыс. сделок с евро на 560 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 72,62—72,93 рубля за доллар и 84,51—85,3 рубля за евро.

Агентство Bloomberg в среду представило данные, согласно которым рубль стал лидером по росту среди валют развивающихся экономик в сентябре.

