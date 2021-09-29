Самозанятые граждане должны получить возможность делать отчисления в Фонд социального страхования, чтобы претендовать на декретные выплаты. Для уплаты взносов можно использовать приложение «Мой налог», заявил в среду ТАСС президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин.

В данный момент у самозанятых нет возможности добровольно вступать в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

«Мы считаем, что нужно дать возможность тем [самозанятым], кто хочет, дополнительно сделать отчисления, через приложение «Мой налог» стать плательщиками в ФСС», — сказал он.

По его словам, при таком раскладе самозанятые должны понимать, что тогда нужно будет заплатить, «может быть, полпроцента дополнительно», и тогда они смогут воспользоваться таким видом социального страхования.



В текущем законодательстве в рамках налога на профессиональный доход (льготная налоговая ставка — 4% или 6%, ставка зависит от типа клиентов) 37% поступает в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 63% — в бюджет региона.