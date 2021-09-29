Банк ВТБ и девелоперская компания «Специализированный застройщик «Стадион «Спартак» заключили соглашение о проектном финансировании строительства жилья с использованием счетов эскроу в рамках освоения территории в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы.

«Речь идет об уникальном зеленом полуострове площадью 160 га, где нет архаичной и промышленной застройки. Там появится кластер на 30 тыс. жителей. В скором будущем здесь будет современный город на реке с богатой инфраструктурой», — рассказали в ВТБ.

Объем финансирования со стороны ВТБ составляет 90 млрд рублей, что является рекордно большой для банка суммой, направленной на финансирование строительного проекта, отметил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

Уточняется, что часть площади осваивается в партнерстве с компанией «ПИК», которая строит жилой квартал комфорткласса Holland Park.

На указанной территории СЗ «Стадион «Спартак» уже реализует жилой комплекс комфорткласса «Город на реке Тушино — 2018». Также завершается проектирование еще одного проекта на первой береговой линии, в скором времени здесь появится новый жилой комплекс бизнес-класса.



«Большой объем территории приходится на спортивную инфраструктуру — проект по его завершении станет одним из крупнейших спортивных кластеров Москвы. Помимо стадиона, здесь будет большое количество объектов спортивной направленности, где будет представлено 22 вида спорта. Это теннисный центр площадью 8,5 тыс. кв. м, а также Дворец спорта на 27 тыс. кв. м. Еще одним значимым объектом для района станет Центр спортивной медицины — современный медицинский комплекс, который по условиям инвестиционного контракта будет передан Федеральному медико-биологическому агентству. Обслуживание в центре будет доступно не только профессиональным спортсменам, но и жителям возводимых жилых комплексов. Под озеленение запланировано около 40 га общей площади, в том числе природный парк вдоль реки площадью 17,4 га, к проектированию которого приступили в сентябре текущего года», — сообщается в релизе ВТБ.