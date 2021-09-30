Более 4,4 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) с привлечением кредитных средств было заключено на покупку квартир в московских новостройках в августе 2021 года, это на 22% меньше, чем в июле 2021 года, и на 4% — чем в августе 2020 года, пишет РБК . Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

Доля кредитных сделок в общем объеме заключенных ДДУ стала также меньше. По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, если в среднем с начала года такие сделки составляли половину от общего числа договоров долевого участия, то сейчас их доля снизилась до 45%. Это обоснованный эффект на изменение условий программы льготного ипотечного кредитования, пояснил он.

Росреестр: 50% ипотечных договоров регистрируются в электронном виде Количество заявлений на регистрацию ипотеки в электронном виде с начала 2020 года увеличилось более чем в пять раз, и по итогам июля 2021 года уже 50% подобных сделок регистрировались в цифровом формате, сообщила пресс-служба Росреестра.

С начала года число ДДУ с кредитами выросло почти вдвое относительно аналогичных показателей 2020 года. Так, с января по август 2021 года управление Росреестра по Москве зарегистрировало 45,1 тыс. ДДУ в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитных средств, что в 1,7 раза (плюс 75%) больше, чем за январь — август 2020 года (25,7 тыс.). В целом в январе — августе на рынке новостроек Москвы было зарегистрировано 88 тыс. ДДУ. По отношению к январю — августу 2020 года число сделок увеличилось в 1,6 раза. По всем видам сделок август показал уверенную активность с абсолютным рекордом на первичном рынке Москвы: в январе — августе свыше 88 тыс. ДДУ, предыдущий максимум едва превышал 70 тыс. регистраций в Росреестре, отметил Майданов.

В августе Росреестр зафиксировал абсолютный ипотечный рекорд в Москве. Так, с января по август 2021 года на рынке недвижимости Москвы зарегистрировано 82,6 тыс. сделок с ипотекой, а с января по август 2020 года — 57,3 тыс. сделок (плюс 44%).