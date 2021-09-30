Средний размер лимита по выданным кредитным картам в августе 2021 года составил 71,7 тыс. рублей, увеличившись на 4% по сравнению с предыдущим месяцем. Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. В период с мая по июль 2021 года данный показатель постоянно снижался. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний лимит по картам вырос на 1%.

Самый большой средний размер лимита был отмечен в Москве (104,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (86,7 тыс. рублей), Московской области (85,4 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (83,1 тыс. рублей) и Ленинградской области (75 тыс. рублей).

Наиболее серьезная динамика роста среднего размера лимита в августе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в Новосибирской области (плюс 6,4%), Пермском крае (плюс 6,4%), Воронежской (плюс 6,3%) и Свердловской (плюс 6%) областях, а также в Ставропольском крае (плюс 5,9%) и Санкт-Петербурге (плюс 5,8%). Единственным регионом, где данный показатель снизился, стала Тюменская область (минус 1,5%). В Москве средний лимит вырос на 3%.