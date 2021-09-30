Банки — участники «зонтичного» механизма предоставили предпринимателям кредиты на общую сумму более 1 млрд рублей с момента старта новой программы поддержки бизнеса в сентябре 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

Финансирование направлено под поручительства Корпорации МСП на сумму 520 млн рублей. Кредиты были предоставлены банками ВТБ, «Открытие», РНКБ и ПСБ.

«Первый опыт реализации «зонтичного» механизма уже показал верность выбора стратегии по повышению доступности финансирования бизнеса: в минимальные сроки бесшовно предприниматель применяет доступные финансовые инструменты и получает необходимый объем финансирования на доступных условиях. Теперь следующим шагом для нас станет масштабирование «зонтичного» механизма и включение в орбиту новой программы поддержки предпринимателей других банков», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Средняя процентная ставка по кредитам, выданным в рамках нового механизма государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, составила 9% годовых. Максимальный объем ставки не превысил 11% годовых, минимальный составил 2,4% годовых. Уровень ставки может быть снижен за счет различных программ поддержки проектов малого и среднего бизнеса.

Кредиты были предоставлены предпринимателям, осуществляющим деятельность в таких отраслях как медицина, производство, торговля и грузоперевозки. Финансирование было направлено преимущественно на пополнение оборотных средств, закупку оборудования, приобретение сырья и другие цели.

Первые кредиты были предоставлены предприятиям в Амурской области, Краснодарском и Красноярском краях, Москве, Московской области, Оренбургской области, Смоленской область, Республике Татарстан. «Зонтичный» механизм поручительств, реализуемый Корпорацией МСП и банками, доступен предпринимателям во всех регионах страны.

В рамках реализации пилотного проекта до конца 2021 года компании микро-, малого и среднего бизнеса смогут дополнительно привлечь 20 млрд рублей кредитных средств при гарантийной поддержке Корпорации МСП на сумму 8 млрд руб. К 2024 году объем выдаваемых кредитов планируется довести до 600 млрд рублей при обеспечении поручительствами на общую сумму не менее 300 млрд рублей.

Правительство запустило «зонтичный» механизм предоставления поручительств по кредитам для МСБ

Правительство запустило новый финансовый инструмент господдержки предпринимателей — «зонтичный» механизм предоставления поручительств, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.