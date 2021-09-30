Банки — участники «зонтичного» механизма предоставили предпринимателям кредиты на общую сумму более 1 млрд рублей с момента старта новой программы поддержки бизнеса в сентябре 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

Финансирование направлено под поручительства Корпорации МСП на сумму 520 млн рублей. Кредиты были предоставлены банками ВТБ, «Открытие», РНКБ и ПСБ.

«Первый опыт реализации «зонтичного» механизма уже показал верность выбора стратегии по повышению доступности финансирования бизнеса: в минимальные сроки бесшовно предприниматель применяет доступные финансовые инструменты и получает необходимый объем финансирования на доступных условиях. Теперь следующим шагом для нас станет масштабирование «зонтичного» механизма и включение в орбиту новой программы поддержки предпринимателей других банков», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Средняя процентная ставка по кредитам, выданным в рамках нового механизма государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, составила 9% годовых. Максимальный объем ставки не превысил 11% годовых, минимальный составил 2,4% годовых. Уровень ставки может быть снижен за счет различных программ поддержки проектов малого и среднего бизнеса.

Кредиты были предоставлены предпринимателям, осуществляющим деятельность в таких отраслях как медицина, производство, торговля и грузоперевозки. Финансирование было направлено преимущественно на пополнение оборотных средств, закупку оборудования, приобретение сырья и другие цели.

Первые кредиты были предоставлены предприятиям в Амурской области, Краснодарском и Красноярском краях, Москве, Московской области, Оренбургской области, Смоленской область, Республике Татарстан. «Зонтичный» механизм поручительств, реализуемый Корпорацией МСП и банками, доступен предпринимателям во всех регионах страны.

В рамках реализации пилотного проекта до конца 2021 года компании микро-, малого и среднего бизнеса смогут дополнительно привлечь 20 млрд рублей кредитных средств при гарантийной поддержке Корпорации МСП на сумму 8 млрд руб. К 2024 году объем выдаваемых кредитов планируется довести до 600 млрд рублей при обеспечении поручительствами на общую сумму не менее 300 млрд рублей.