Ростуризм выделит 5,3 млрд рублей до 2024 года на обустройство туристических маршрутов в России, говорится в сообщении ведомства по итогам встречи руководителя Ростуризма Зарины Догузовой с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

«В этом году грантовая поддержка будет реализована как межбюджетные трансферты — регионы будут проводить конкурсы, а мы — утверждать результаты и доводить до них деньги. По грантам в этом году будет сделан акцент на проектах по обустройству маршрутов в регионах. Всего до 2024 года на эту меру предусмотрено 5,3 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Также ведомство совместно с властями регионов планирует развивать новые этнокультурные и экологические турмаршруты на Кавказе. Вдоль таких маршрутов будут построены некапитальные модульные экоотели. В Ростуризме отметили, что ключевая задача региона — комплексное развитие обеспечивающей и туристической инфраструктуры, строительство новых современных отелей. Для привлечения крупных инвесторов к отельному строительству Ростуризм запустил программу льготного кредитования. Для поддержки инвесторов в нацпроекте заложено 100 млрд рублей на десять лет.