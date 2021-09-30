Банк России планирует внести изменения в действующий порядок расчета показателя долговой нагрузки, а также рассмотреть в IV квартале вопрос о повышении макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по долгосрочным потребительским кредитам, следует из сообщения регулятора.

Как отмечается в релизе, опубликованном пресс-службой Центробанка, данные за II квартал 2021 года указывают на одновременное с ускорением необеспеченного потребительского кредитования ухудшение стандартов кредитования. Доля наиболее рискованных кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, увеличилась до 30,3% во II квартале 2021 года, что выше значений до начала пандемии (26,7%). Ускоренное накопление банками кредитов, предоставленных заемщикам с высокой долговой нагрузкой, увеличивает риски розничного кредитного портфеля, подчеркивают в ЦБ.

Банки также увеличивают долю потребительских кредитов со сроком более пяти лет. Во II квартале этого года на такие кредиты пришлось 20,7% от всего объема предоставленных кредитов наличными, тогда как до начала пандемии эта доля не превышала 11%.

«Увеличение сроков кредитования обусловлено стремлением банков выдавать кредиты на максимально возможную сумму исходя из принятой кредитной политики. Средняя сумма по кредитам, предоставленным на срок более пяти лет, составляет 747 тыс. рублей, по кредитам до пяти лет — 242 тыс. рублей. Долгосрочные потребительские кредиты характеризуются более высоким уровнем риска. Частота дефолтов заемщиков по таким кредитам в течение первого года с момента предоставления кредита почти в два раза превышает уровень дефолтов по кредитам со сроком менее пяти лет», — отмечает Центробанк.

В связи с этим регулятор планирует внести изменения в действующий порядок расчета ПДН. Среднемесячные платежи по долгосрочным потребительским кредитам будут рассчитываться исходя из предположения, что задолженность по таким кредитам амортизируется в течение четырех лет (сейчас — пяти лет). Это увеличит значения ПДН по долгосрочным потребительским кредитам, поясняют в Банке России.



«Одновременно с этим в целях дестимулирования предоставления потребительских кредитов на длительные сроки и в целом кредитования заемщиков с уже чрезмерно высокой долговой нагрузкой Банк России планирует рассмотреть в IV квартале вопрос о повышении макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по таким кредитам», — добавляют в ЦБ.