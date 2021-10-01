ФНС с 1 октября может штрафовать налогоплательщиков за нарушение требований декларировать переводы через иностранные компании без открытия банковского счета свыше 600 тыс. рублей в год (касается средств, переводимых через платежные системы типа Western Union, MoneyGram и других); размер штрафа составит от 20% до 40% суммы, переведенной за год, для всех налогоплательщиков (граждан, должностных и юрлиц), пишут «Ведомости» .

Юрлица и ИП, отправляющие средства за рубеж с помощью иностранных платежных систем, должны будут отчитаться за III квартал 2021 года до 31 октября; первые отчеты граждане должны представить до 1 июня 2022 года — за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года, если сумма начислений за это время превысила 600 тыс. рублей. Список основных иностранных электронных кошельков и их реквизиты опубликованы на официальном сайте налоговой службы, он будет постоянно обновляться и дополняться, а в случае ошибок в отчете налоговый орган направит уведомление об их исправлении, пояснили в ведомстве.

Ранее ФНС уточнила, что переводы на пользовательские счета для оплаты приложений и медиапродуктов (например, с помощью кошелька Steam или Apple Pay) у иностранного онлайн-сервиса декларировать не нужно, но пополнение баланса иностранных кошельков для покупок в интернет-магазинах товаров на сумму более 600 тыс. рублей за год декларировать обязательно.

ФНС разъяснила, как отчитываться о переводах через иностранные электронные кошельки С 1 октября начнет действовать постановление правительства, касающееся правил предоставления отчетов о денежных переводах с использованием электронных средств платежа (кошельков) иностранных поставщиков платежных услуг. Федеральная налоговая служба опубликовала разъяснения в этой связи, уточнив, что обязанность отчитываться о таких переводах введена федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 499-ФЗ.

Изначально меры понадобились, чтобы контролировать платежи за услуги небольших бизнесов и фрилансеров, а также переводы трудовых мигрантов за рубеж через системы переводов, например Western Union или «Золотая корона», все имеющие лицензии в РФ организации обязаны отчитываться перед регуляторами и налоговой, с ними проблем в контроле за выполнением требований закона не возникнет, но небанковские финансовые организации, работающие в зарубежной юрисдикции, не обязаны отвечать на запросы отечественных контролирующих органов, отметил старший советник Hill Consulting Сергей Нестеренко и добавил, что еще одна проблема — счета в платежных системах типа PayPal и брокерские счета, которые формально также подпадают под закон о переводах без открытия банковского счета.

Перевести по 599 999,99 рубля из одного банка через две разные платежные системы или из разных банков через одну систему, скорее всего, не получится, потому что операции могут быть помечены подозрительными и будут заблокированы, а если из двух разных банков переводить через две разные системы, то, скорее всего, отследить это не удастся, потому что нет средств для контроля подобных операций, считает председатель правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.