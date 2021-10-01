СберБанк снизит ставку до 0,1% на весь срок кредита для всех, кто подаст заявку на «Дальневосточную ипотеку» с 1 октября по 1 ноября 2021 года, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Таким образом, ставка на этот период снизится на 0,9 процентного пункта — с 1% до 0,1%.

В «Сбере» напомнили, что данная программа позволяет большому числу россиян приобретать жилье на Дальнем Востоке на максимально выгодных условиях. «Эта акция позволит зафиксировать низкую ставку на 90 дней — и исполнить мечту о собственном жилье уже к Новому году», — говорится в релизе.

Льготный кредит по программе «Дальневосточная ипотека» могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно), либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 19 лет.

По ставке от 0,1% кредит «Дальневосточная ипотека» в СберБанке предоставляется на покупку квартиры в новостройке, а также на покупку вторичного жилья у юридического или физического лица на сельских территориях ДФО, Магаданской области и Чукотского автономного округа.

Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%.