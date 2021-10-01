Совет Госдумы принял к рассмотрению и направил в рассылку законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев, сообщил председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в пятницу.
«Еще один важный закон в повестке Совета Думы — об отмене обязательного техосмотра. Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств», — отметил он.
Спикер подчеркнул, что техосмотр сохранится для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров. «Эта процедура также сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации», — добавил он.
Согласно повестке заседания Совета, законопроект должен быть включен в примерную программу работы Госдумы в осеннюю сессию, он может быть рассмотрен в ноябре. В случае принятия закона автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. Техосмотр будет необходим только при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.
Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров.