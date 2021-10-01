СберБанк снизил размер первоначального взноса по жилищному кредиту для самозанятых с 30% до 20%, сообщила пресс-служба кредитного учреждения. Эти условия распространяются как на новые заявки, так и на ранее принятые.
В релизе указано, что в декабре 2019 года «Сбер» запустил ипотеку для самозанятых клиентов, подключивших сервис «Cвое дело». Подать заявку и выбрать подходящую недвижимость можно онлайн. Дополнительных документов для подтверждения дохода при этом не требуется.
Самозанятые могут оформить ипотечный кредит по программам «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Гараж» и «Загородная недвижимость» (за исключением целей на индивидуальное строительство). Минимальная ставка по ипотеке для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке составляет 8,1% годовых, при покупке квартиры в новостройке — 0,1% годовых.
Самые популярные предложения на ипотеку с онлайн-заявкой
|Название
|Мин. ставка
|от 4.99%
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Лиц.№ 1326
|от 0.01%
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Лиц.№ 354
|от 0.1%
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Лиц.№ 1481
|от 6%
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Лиц.№ 1354
|от 5.34%
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Лиц.№ 2210