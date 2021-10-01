Центробанк РФ продолжил снижать долю доллара и евро в своих активах, увеличив при этом долю китайского юаня, британского фунта и других валют, свидетельствуют данные «Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте» за период с апреля 2020 года по март 2021 года .

Напомним, Центробанк публикует отчеты о своей деятельности по управлению активами в иностранных валютах и золоте не ранее чем через шесть месяцев после окончания отчетного периода, объясняя это высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников.

Согласно статистике по распределению активов Банка России в иностранных валютах и золоте (в процентах от их рыночной стоимости), лидируют по-прежнему активы в евро. Но, как показывают данные последнего и предыдущего обзоров, их доля снижается: так, на 31 марта 2020 года она составляла 30,3%, на 31 декабря — 29,2%, на 31 марта 2021-го — 28,8%.

Золото на втором месте, и его удельный вес вырос за год, однако уменьшился отдельно за последний квартал отчетного периода. Так, на 31 марта прошлого года доля равнялась 20,8%, за год к 31 марта 2021-го увеличилась до 21,5%, но за три месяца до этого, на 31 декабря, она была еще выше — 23,3%.

Доля активов в долларах планомерно снижается: с 23,7% на конец марта-2020 до 21,2% на конец прошлого года и 20,9% на конец марта 2021-го.

Увеличивается удельный вес активов в китайских юанях: на 31 марта 2020 года он составлял 12,2%, на 31 декабря 2020-го — 12,8%, на 31 марта 2021-го — уже 13,2%.

Нарастил Центробанк за отчетный год и за его последний трехмесячный период долю британских фунтов стерлингов: на вышеуказанные даты она равнялась 6,1%, 6,3% и 6,7% соответственно.

Доля прочих валют также увеличилась: с 6,9% на 31 марта 2020-го до 7,2% на конец прошлого года и до 9% на конец марта-2021. К категории «прочие валюты», как уточняют в ЦБ, на 31 марта 2021 года отнесены в том числе активы в японских иенах (5,2% против 3,9% на конец декабря-2020), канадских долларах (2,7% против 2,5% соответственно), австралийских долларах (0,9% против 0,8% тремя месяцами ранее) и сингапурских долларах (0,2%); остатки на счетах в швейцарских франках были незначительны.

Как следует из материалов ЦБ, доходность фактического портфеля активов в долларах США за период с апреля-2020 по март-2021 составила 0,23% годовых, в евро — минус 0,32%, в фунтах — 0,2%, в канадских долларах — 0,58%, в австралийских долларах — 0,63%, в юанях — 1,48%, в иенах — минус 0,01%.



С точки зрения географического распределения активов на первом месте среди иностранных юрисдикций остается Китай с долей 14,2% на 31 марта 2021 года, как и на 31 декабря 2020-го (на 31 марта 2020-го она составляла 13,8%). Выше доля только у золота в хранилище Банка России.

В целом за период с апреля 2020 года по март 2021-го включительно объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличился на 9,2 млрд долларов до 568,9 млрд. «Основными факторами увеличения стоимости активов стали изменение курсов иностранных валют к доллару США и рост цены золота за период, — поясняют в ЦБ. — Другими факторами изменения объема активов являлись нетто-продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, которая совершалась Банком России в связи с проведением Федеральным казначейством операций в рамках бюджетного правила, отток клиентских средств со счетов в Банке России и уменьшение объемов открытых сделок прямого РЕПО Банка России с иностранными контрагентами на отчетную дату».



В числе прочего отмечается, что за отчетный 12-месячный период значительно увеличились объемы вложений в государственные ценные бумаги иностранных эмитентов. Объем средств, размещенных в депозиты у иностранных контрагентов и на корреспондентских ностро-счетах в иностранных банках-корреспондентах, и объем негосударственных ценных бумаг иностранных эмитентов за рассматриваемый период уменьшились.