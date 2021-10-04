1. Что такое родительская плата за детский сад?

В частных и муниципальных детских садах родители вносят ежемесячную плату за присмотр и уход за детьми. Она предполагает оплату питания, работы нянечек и других услуг, связанных с уходом за детьми. Это не плата за обучение. Часть родительской платы могут вернуть компенсацией.

2. Кто может получить компенсацию родительской платы?

Согласно согласно статье 65 федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации.

В соответствии со статьей 7 ФЗ-388 критерий нуждаемости в этой компенсации устанавливается на региональном уровне.

3. Каков размер компенсации?

Размер компенсации устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. Размер напрямую зависит от количества детей и количества дней посещения детского сада. Она составляет:

20% — если посещает один ребенок;

50% — если ходит второй ребенок;

70% — за содержание в детском саду третьего и последующих детей.

Компенсация в размере 70% возможна с условием, если первые дети не достигли 18-летнего возраста либо являются студентами очной формы обучения.



4. Как получить компенсацию родительской платы?

Компенсацию устанавливает субъект РФ, в каждом из них могут быть разные условия ее выплаты. Чтобы получить компенсацию, один из родителей или законный представитель должен обратиться с заявлением в детский сад. Там же подскажут, какую форму нужно заполнить и что в ней указать.

Например, чтобы получить компенсацию в Москве, необходимо подать заявление на выплату компенсации части родительской платы лично в детском саду или онлайн на mos.ru.

Кроме заявления нужно представить:

документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя;

документ, удостоверяющий личность ребенка, за которого внесена родительская плата;

фамилии, имена, отчества и даты рождения других детей при наличии;

реквизиты банковского счета, на который будет перечисляться компенсация.

Компенсация перечисляется ежемесячно в следующем месяце после того, в котором была внесена оплата посещения детского сада.

Бонус:

Оформить компенсацию может только тот детский сад, у которого есть лицензия. Например, семейные детские сады, работающие без лицензии, не предоставляют компенсацию родительской платы за посещение детьми дошкольного учреждения.

Если ребенок болеет и не ходит в садик, родительскую плату пересчитывают.

Право на компенсацию в Москве не зависит от нуждаемости семьи.

Если в семье несколько детей, посещающих детский сад, заявление на компенсацию нужно оформить на каждого ребенка отдельно.



Некоторые регионы устанавливают дополнительные льготы или увеличенный размер компенсации для некоторых семей.

В каждом регионе могут устанавливаться дополнительные документы, которые необходимо приложить к заявлению.

Ближайший родственник оформить на себя компенсацию не сможет.

Чтобы подать заявление онлайн, в личном кабинете родителя (или законного представителя), подающего заявление, должно было подтверждено родство с ребенком.

Родительская плата не взимается за присмотр и уход за следующими категориями детей, которые обучаются в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования:

за детьми-инвалидами;

за детьми-сиротами;

за детьми, оставшимися без попечения родителей;

за детьми с туберкулезной интоксикацией.

Компенсация родительской платы не является доходом. Она не учитывается при подсчете среднедушевого дохода семьи, с компенсации не уплачивается НДФЛ согласно ст. 217 Налогового кодекса.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО

