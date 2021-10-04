Минфин выступил с инициативой ввести НДС на услуги застройщиков апартаментов по договорам долевого строительства, пишут «Известия» . Об этом сказано в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В документе указана «отмена освобождения от НДС услуг застройщика, оказываемых при строительстве апартаментов на основании договора участия в долевом строительстве», заключенного в соответствии с законом о долевом строительстве 214-ФЗ.

Предложение Минфина, вероятно, направлено на создание сложностей для застройщиков апартаментов, чтобы они переориентировались на строительство жилого фонда, полагает глава риелторской компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. Участники рынка сходятся во мнении, что реальное влияние возможных нововведений на цену апартаментов сложно оценить. По словам Доброхотовой, есть проекты апартаментов, за которые заплатят и на 20% больше вне зависимости от статуса. Она считает, что предлагаемые законодательные изменения не окажут значительного влияния на спрос, поскольку даже в случае подорожания апартаменты экономкласса останутся «самой доступной крышей над головой», а спрос на люксовое жилье жестко не привязан к его цене.

ВТБ: спрос на апартаменты вырос вдвое на фоне сокращения господдержки по ипотеке В первом полугодии 2021 года число сделок с апартаментами в Москве составило около 3,5 тыс., что более чем на 90% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Таковы данные экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ). Как отмечают специалисты, в дальнейшем тенденция может продолжится на фоне резкого сокращения условий ипотечной программы с господдержкой.



Поскольку НДС облагается не вся сумма, прописанная в ДДУ, а только услуги застройщиков, сложно оценить, насколько увеличатся их затраты и вырастет себестоимость строительства, указал управляющий партнер «ВекторСтройФинанса» Андрей Колочинский. Возврат НДС сделает строительство апартаментов менее прибыльным, в результате чего некоторые девелоперы могут переориентироваться на строительство квартир, считает эксперт. Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев ожидает, что в случае принятия инициативы стоимость объектов вырастет примерно на 2—3%.

Инициатива Минфина идет вразрез с идеей приравнивания апартаментов к жилью, отметил президент ГК «Основа» Александр Ручьев. По его мнению, скорее всего, застройщики могут отказаться от приобретения части площадок под проекты с апартаментами из-за того, что финансовая модель с учетом серьезного увеличения налоговой нагрузки на проект станет просто нерабочей. Это заставит девелоперов искать варианты компенсации дополнительных расходов. По мнению эксперта, самый очевидный путь — увеличение стоимости квадратного метра.

Первый заместитель генерального директора концерна «Крост» Марина Любельская прогнозирует быструю реакцию рынка на изменение условий налогообложения застройщиков. Она ожидает увеличения количества сделок с апартаментами: все имеющиеся объемы могут раскупить до принятия новых правил. В дальнейшем же строительные компании будут внимательнее относиться к проектам возведения апартаментов, так как многие из них перестанут быть рентабельными для инвесторов, считает эксперт.