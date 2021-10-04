«Дочка» «Сбера» — компания «СберСтрахование» приступила к оформлению договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на собственной лицензии. Об этом сообщили в понедельник в СберБанке, уточнив, что приобрести полис ОСАГО можно на сайте «Сбера», в мобильном приложении «СберБанк Онлайн», на онлайн-площадке «Сбера» по автострахованию или в любом отделении кредитной организации.

Напомним, страховая «дочка» СберБанка получила лицензию на ОСАГО в июне этого года.

На платформе по автострахованию, которую «Сбер» развивает с августа 2020 года, до сих пор можно было оформить полис ОСАГО одного из страховщиков — партнеров «Сбера». «После запуска ОСАГО от «СберСтрахования» маркетплейс обязательно продолжит свою работу, оставаясь открытой площадкой, к которой смогут присоединиться и другие игроки рынка», — отмечает старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» СберБанка Наталья Алымова.

«С выходом на рынок ОСАГО мы полностью завершили формирование продуктового предложения. Теперь для наших клиентов доступен весь спектр страховых услуг. Несколько месяцев назад мы вышли на рынок ДМС, а сегодня стартовали продажи и собственного ОСАГО. Этот сегмент занимает примерно пятую часть всего рынка страхования, и в перспективе двух — трех лет мы планируем занять в нем лидирующие позиции», — комментирует генеральный директор «СберСтрахования» Михаил Волков.



Чтобы оформить ОСАГО от «СберСтрахования», клиенту понадобятся три документа: паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации ТС, паспорт и водительское удостоверение. «Весь процесс займет несколько минут вне зависимости от канала покупки. Полис придет на электронную почту клиента сразу после оплаты. Распечатывать его необязательно, достаточно знать серию и номер либо сохранить изображение на телефон», — указано в сообщении «Сбера».