Минфин предложил устранить пробел в законодательстве и прописать в Налоговом кодексе право налоговиков блокировать и списывать средства со специальных счетов, пишут «Ведомости» со ссылкой на программный документ ведомства «Основные направления налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022—2024 годы».

Согласно документу, законодательству требуется гармонизация «в части взыскания обязательных платежей, регулируемых Налоговым кодексом, <...> и применения обеспечительных мер в отношении этих счетов»; спецсчета предназначены для определенных типов операций, например для выполнения гособоронзаказа, кроме того, к спецсчетам также относятся эскроу-счета, которые с июля 2019 года стали обязательны для всех застройщиков: на них хранятся деньги дольщиков.

Налоговые органы и сейчас могут заблокировать или списать средства на спецсчете, но часто сталкиваются при этом с определенными сложностями; по словам юриста Forward Legal Евгения Каркауса, по этому поводу неоднократно направлялись запросы в контролирующие органы и возникали споры в судах.

Например, на спецсчете могут быть платежи граждан за коммунальные услуги, а значит, взыскания неправомерны, так как «затрагивают интересы населения как потребителя, иных ресурсоснабжающих организаций», указывал Банк России; Минфин разъяснял, что банкам следует исполнять решения налоговых органов с учетом ограничений и исключительно за счет средств должника, например, в пределах его вознаграждения, которое также аккумулируется на этом спецсчете.

На расчетных счетах компании может быть недостаточно средств для погашения долга перед бюджетом, поэтому во многих случаях налоговым органам выгодно подтвердить право взыскивать долги со спецсчетов, отметили эксперты, добавив, что в случае утверждения меры деньги можно будет списать с любого банковского счета.