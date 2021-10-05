База данных, включающая 1,5 млрд пользователей Facebook, выставлена на продажу в даркнете (сегмент Всемирной сети, где осуществляются незаконные операции). Об этом сообщил в понедельник сайт Privacy Affairs, передает ТАСС.

Портал не уточняет, связано ли это со сбоями в работе Facebook. Данные о публикации материала свидетельствуют, что соответствующая информация появилась до первых сообщений о сбоях.

В понедельник пользователи, согласно сведениям сервиса Downdetector, отслеживающего функционирование популярных интернет-ресурсов, сообщили о масштабном сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Помимо крупнейших соцсетей и мессенджеров неполадки отмечались в работе Netflix, Zoom, Viber, YouTube, Tinder.

Downdetector назвал сбой в работе Facebook самым масштабным из когда-либо зафиксированных. «Отключение Facebook <...> стало крупнейшим, которое мы когда-либо видели на Downdetector: более 10,6 млн сообщений о проблемах со всего мира», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на странице Downdetector в Twitter.

Компания Facebook утверждает, что вследствие произошедшего в понедельник крупного сбоя в ее работе утечки данных пользователей одноименной социальной сети зафиксировано не было.

«У нас нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя», — говорится в распространенном компанией заявлении.

Сбой в работе сервисов произошел из-за неудачных изменений в конфигурации роутеров, координирующих обмен трафиком между центрами данных, говорится в заявлении.

«Наши инженеры установили, что изменения в конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами данных, вызвали неполадки, нарушившие эту коммуникацию», — указывается в сообщении. Согласно заявлению представителей Facebook, эти неполадки имели «каскадный эффект», что привело к сбою в работе сервисов.

Представители компании признали, что сбой повлиял на работу внутренних инструментов Facebook, а это, в свою очередь, «затруднило попытки быстро определить и устранить причины неполадки». Согласно заявлению, специалисты компании не нашли свидетельств того, что в результате сбоя была нарушена безопасность пользовательских данных.

Владелец Facebook Марк Цукерберг лично извинился перед пользователями за произошедший в понедельник масштабный сбой. Он сделал это на собственной странице в восстановившей свои функции одноименной социальной сети.

Cогласно данным раздела The World's Real-time Billionaires на сайте журнала Forbes, где отслеживается состояние богатейших людей мира, Цукерберг в результате проблем Facebook опустился с четвертой на шестую позицию в рейтинге миллиардеров (в настоящий момент его потери оцениваются в 5,9 млрд долларов к предыдущему торговому дню; как следует из данных ТАСС, вечером в понедельник на фоне падения акций компании его потери доходили до 6,9 млрд долларов. — Прим. Банки.ру).

Причиной сбоя в работе сервисов могло стать удаление DNS-записей, связанных с сервисами Facebook, из глобальных таблиц маршрутизации, заявили ТАСС в понедельник в компании Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности. «Служба DNS — это аналог адресной книги в Интернете, в которой IP-адреса сопоставляются с доменными именами. Если провести аналогию с городом, то дом есть, но его стерли с карты, и теперь никто не может его найти», — пояснил руководитель отдела специальных проектов департамента Digital Risk Protection компании Владимир Калугин.

Ситуация со сбоем в работе Facebook является ответом на вопрос о том, нужны ли России собственные платформы, написала в понедельник в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как заявил ТАСС интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, сбой в работе некоторых сайтов и популярных интернет-платформ продемонстрировал необходимость усиливать конкуренцию в этой сфере.

«Из всего этого, на мой взгляд, мы можем сделать вывод, что конкурентная среда, к которой мы привыкли в повседневной бизнес-среде, когда государство уповает на конкуренцию как на основу экономического развития, — она важна и в информационной среде. И государствам нужно следить за повесткой информационной конкуренции и не допускать такого простого монополизирования информационного пространства, потому что это самый дешевый способ организации доставки контента для пользователей», — сказал он.



По его мнению, два — четыре разных сервиса передачи сообщений — это «не блажь, не дань моде». «Они позволят нам оставаться на связи при различных проблемах, которые могут возникнуть в нашей жизни», — подчеркнул он.