Московская биржа определила регламент работы рынков в период российских государственных праздников в 2022 году. Детали представлены в сообщении, опубликованном на сайте Мосбиржи.
Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться 3—7 января, 23 февраля, 7—8 марта, 3 и 9—10 мая, 13 июня и 4 ноября 2022 года.
В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами today) и сделок «своп», дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения.
В дни официальных государственных праздников 7 января, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 4 ноября 2022 года будут проводиться торги инструментами, имеющими аналоги на зарубежных рынках:
- на фондовом и денежном рынках — с акциями иностранных эмитентов и еврооблигациями;
- на срочном рынке — всеми инструментами, базовым активом которых являются инструменты, торгующиеся в эти дни на иностранных площадках;
- на валютном рынке и рынке драгоценных металлов — всеми инструментами, кроме сделок, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки (сделки «спот» с расчетами today и сделки «своп» overnight);
- на рынке СПФИ — всеми инструментами, кроме сделок в российских рублях, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки.
Мосбиржа напоминает, что 5 марта 2022 года является общероссийской рабочей субботой, в этот день торги проводятся в обычном режиме, за исключением валютного рынка и рынка драгоценных металлов, где торги будут осуществляться по всем инструментам, кроме сделок, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки (сделки «спот» с расчетами today и сделки «своп» overnight).
В остальные дни 2022 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному графику.
Также уточняется, что 31 декабря 2021 года торги на всех рынках биржи проводиться не будут.
Самые доходные акции за прошлый год
|Название компании
|Изменения за год
|Покупка
|
+282.42%
|Купить
|
+269.90%
|Купить
|
+181.30%
|Купить
|
+177.20%
|Купить
|
+134.04%
|Купить