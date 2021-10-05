Московская биржа определила регламент работы рынков в период российских государственных праздников в 2022 году. Детали представлены в сообщении , опубликованном на сайте Мосбиржи.

Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться 3—7 января, 23 февраля, 7—8 марта, 3 и 9—10 мая, 13 июня и 4 ноября 2022 года.

В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами today) и сделок «своп», дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения.

В дни официальных государственных праздников 7 января, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 4 ноября 2022 года будут проводиться торги инструментами, имеющими аналоги на зарубежных рынках:

на фондовом и денежном рынках — с акциями иностранных эмитентов и еврооблигациями;

на срочном рынке — всеми инструментами, базовым активом которых являются инструменты, торгующиеся в эти дни на иностранных площадках;

на валютном рынке и рынке драгоценных металлов — всеми инструментами, кроме сделок, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки (сделки «спот» с расчетами today и сделки «своп» overnight);

на рынке СПФИ — всеми инструментами, кроме сделок в российских рублях, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки.

Мосбиржа напоминает, что 5 марта 2022 года является общероссийской рабочей субботой, в этот день торги проводятся в обычном режиме, за исключением валютного рынка и рынка драгоценных металлов, где торги будут осуществляться по всем инструментам, кроме сделок, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки (сделки «спот» с расчетами today и сделки «своп» overnight).

В остальные дни 2022 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному графику.



Также уточняется, что 31 декабря 2021 года торги на всех рынках биржи проводиться не будут.