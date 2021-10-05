Количество заемщиков моложе 25 лет в августе текущего года составило 2,63 млн человек, увеличившись за 12 месяцев на 14,5%, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Заемщики моложе такого возраста составляют всего 23% от общего числа граждан моложе 25 лет в стране, количество всех заемщиков (от 18 до 79 лет) с действующими обязательствами насчитывает 37% от общего числа российских граждан.

В августе 2021 года самая высокая вовлеченность в розничное кредитование граждан моложе 25 лет была отмечена в Новосибирской (29% от количества граждан моложе 25 лет) и Тюменской (28,9%) областях, Республике Татарстан (28,6%), а также в Иркутской (27,8%) и Свердловской (27,7%) областях. Небольшая вовлеченность молодежи в кредитование отмечена в Самарской области (17,1%), Москве (19,6%), Ставропольском крае (20,6%) и Республике Крым (20,9%).

НБКИ: среди микрозаемщиков растет доля граждан моложе 30 лет Для молодых заемщиков микрозаймы — это не только шанс создать свою кредитную историю, но и увеличить свой персональный кредитный рейтинг.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, вовлеченность граждан моложе 25 лет в розничное кредитование в целом ниже, чем в более «взрослых» возрастных категориях граждан. Причины такого неравенства — в сложности оценки кредитного риска по молодым заемщикам. Для самых молодых заемщиков характерны нестабильность доходов и недостаточно информативная кредитная история. Вместе с тем небольшие необеспеченные кредиты и займы МФО являются для них своего рода трамплином для последующих более крупных и длинных банковских кредитов.