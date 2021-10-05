Сенаторы готовят поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2022 год, которые включают предложения по увеличению финансирования льготных авиаперевозок для россиян, обеспечению жильем инвалидов и детей-сирот и устранению цифрового неравенства в российских регионах, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В настоящее время продолжаем работу с правительством по доработке проекта бюджета. Сенаторы уже готовят поправки ко второму чтению, среди которых финансирование мероприятий по повышению доступности воздушных перевозок для граждан, развитию автодорог в регионах, обеспечению жильем инвалидов, детей-сирот», — сказала она на парламентских слушаниях, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов.

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«Мы предложим также увеличить ассигнования на устранение цифрового неравенства в субъектах Федерации, обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне, поддержку коренных малочисленных народов, строительство объектов здравоохранения, образования, культуры в тех регионах, где в этом есть острая необходимость», — сообщила Матвиенко.

Она отметила, что еще в весеннюю сессию Совет Федерации подготовил предложения по концепции бюджета и направил их в правительство.