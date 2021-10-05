Минфин России 6 октября проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

Так, Минфин предложит инвесторам облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52004RMFS с датой погашения 17 марта 2032 года в объеме 10 058 400 000 рублей по номинальной стоимости.

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.