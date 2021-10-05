Минфин России 6 октября проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

Так, Минфин предложит инвесторам облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52004RMFS с датой погашения 17 марта 2032 года в объеме 10 058 400 000 рублей по номинальной стоимости.

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

Самые доходные облигации

Самые доходные облигации

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Название облигации, эмитент Доходность
в год
 Дата погашения
или оферты
ВымпелКом-1-об
ВымпелКом
78.91%
10.03.2020
погашение
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ВымпелКом-4-об
ВымпелКом
33.48%
10.03.2020
погашение
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ВымпелКом-2-об
ВымпелКом
27.82%
16.03.2020
погашение
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ДОМ.РФ-18-об
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК)
25.84%
15.07.2019
погашение
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Башнефть-4-об
Башнефть
21.29%
08.02.2019
погашение
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