Инфляция в России близка к максимальному значению, но к концу года оно снизится, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.

При этом представитель ведомства не назвал конкретной цифры.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция на 27 сентября ускорилась до 7,26% с 6,96% неделей ранее. До этого параметр превышал отметку 7,2% в 2016 году.

В то же время экономисты датского инвестбанка Saxo Bank в прогнозе отметили, что в ближайшие месяцы рост цен может оставаться вблизи 8% и лишь затем последует небольшой спад.

Президент Владимир Путин на встрече с представителями прошедших в Госдуму партий заявил, что, по разным оценкам, инфляция будет около 6%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в прошлом месяце пояснила, что сентябрьское ускорение роста цен связано с эффектом базы, так как в том же периоде в прошлом году было небольшое снижение. Она выразила надежду, что выше отметки в районе 7% подъема не будет.

По оценкам регулятора, индикаторы инфляции, которые характеризуют устойчивые факторы, сейчас находятся выше 4%. Набиуллина указала, что ЦБ не может с помощью ставки влиять на причины повышения — на мировые цены на зерно или сталь, но может через денежно-кредитную политику определить, в какой степени возросшие издержки бизнеса отражаются в ценах. Действия Банка России, считает его председатель, уже тормозят этот перенос.