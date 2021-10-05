Рынок труда в России восстановился после начала пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Вторая задача, которая тоже чрезвычайно важна, – это сохранение и восстановление после пандемии экономики. Один из важнейших показателей восстановления экономики – это рынок труда. И в целом, как мы говорим, он, можно считать, в целомвосстановился. Тем не менее есть вопрос, который и раньше вызывал у нас озабоченность определенную, сейчас тем более, – это молодежная занятость», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

В июне 2021 года министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что рынок труда в России будет полностью восстановлен до докризисных показателей до конца текущего года.