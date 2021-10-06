Значительная доля россиян готова отказаться от части выходных дней ради более высокой зарплаты. Таковы данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

В исследовании приняли участие более 6 тыс. пользователей сервиса (по некоторым вопросам выборка составила более 500 человек).

45% опрошенных указали, что предпочитают работать по графику 5/2 полный рабочий день. 28% респондентов отметили, что их привлекает сменный график — два дня через два. Для 7% участников исследования привлекателен вахтовый метод, для 6% — график 6/1, а для 5% — сменный график 3/1. В варианте «другое» 9% респондентов чаще всего указывали, что их привлекает свободный график работы.

Как показал опрос, 44% выбирают определенный график работы, так как стараются соблюдать баланс между жизнью и работой. Для 29% важна возможность больше времени проводить с семьей. 28% участников исследования выбирают определенный график работы по привычке, а 19% — из-за возможности больше зарабатывать при конкретном режиме труда.



В числе прочего выяснилось, что 40% опрошенных готовы отказаться от одного — трех выходных в месяц ради зарплаты в среднем в 100,2 тыс. рублей. Еще 13% респондентов готовы отработать четыре — шесть дополнительных дней за зарплату в среднем в 113,7 тыс.; 7% могут отказаться более чем от шести выходных дней за 117,3 тыс. рублей в месяц, а 12% согласны не отдыхать вообще за зарплату в 128,4 тыс. рублей. При этом 28% опрошенных указали, что высоко ценят отдых и не готовы отказываться от выходных ради более высокой зарплаты.