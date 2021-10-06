Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного планирует снять ограничение на сумму 500 тыс. рублей, в пределах которой финомбудсмен рассматривает обращения потребителей. Об этом сообщила заместитель руководителя АНО «СОДФУ» Евгения Сударева на Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.

«Мы хотим снять ограничение в лимит, установленный в 500 тысяч [рублей] по рассмотрению обращений в области НПФ, что опять же позволит максимально защищать требования потребителей негосударственных пенсионных фондов. В будущем мы в рамках участия в разработке и реализации стратегии развития финансового рынка до тридцатого года (2030 года. — Прим. ред.) хотим предложить рассмотреть вопрос по снятию ограничения, в том числе на сумму, в пределах которой рассматривает обращения потребителей финансовых услуг финансовый уполномоченный», — сказала она.

Ограничение размера имущественных требований потребителя в 500 тыс. рублей не распространяется лишь на требования, вытекающие из нарушения страховщиком своих обязательств по договору ОСАГО.

Клиенты страховых компаний стали реже обращаться к финомбудсмену по вопросам ОСАГО Число обращений клиентов страховых компаний к финансовому уполномоченному по спорам, связанным с ОСАГО, в первом полугодии 2021 года сократилось на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы финомбудсмена.

Сударева отметила, что в ближайшее время служба финомбудсмена планирует расширить компетенцию финансового управляющего по рассмотрению таких требований, как требования, связанные с незаконным переходом потребителя негосударственных пенсионных фондов из одного фонда в другой без его согласия. В числе планов — создание Единого центра методологии рассмотрения гражданско-правовых споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями.