В России планируется ввести регулирование для развития новых видов облигаций — «устойчивых» и «климатических». Об этом рассказала директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына в интервью «Интерфаксу», текст которого выложен на сайте регулятора.

«В мировой практике помимо «зеленых» и «социальных» есть еще и «устойчивые» облигации, когда финансируемый проект оказывает воздействие и на «зеленые» направления, и на социальные — то есть на цели устойчивого развития. Также в Европе очень бурно идет развитие облигаций климатического перехода. Это два совершенно новых вида, у нас их в регулировании пока нет, но мы планируем их ввести», — сообщила она.

Представитель ЦБ указала, что облигации, привязанные к целям устойчивого развития, являются нецелевыми. «То есть эмитент не заявляет о конкретном проекте для финансирования, а лишь сообщает, что деньги пойдут на общехозяйственную деятельность, оборотные средства и так далее, но при этом он принимает на себя определенные KPI, связанные с целями устойчивого развития», — пояснила она.

«KPI могут быть установлены в отношении снижения выбросов, — привела пример Курицына. — И тогда эмитент должен указать, какие у него выбросы сейчас, взять обязательства улучшить эти показатели, то есть сформулировать их целевые значения. Также он должен осуществлять измерение и раскрытие этих показателей. Если обязательства не выполняются, то ставка по облигациям может вырасти или будут какие-то другие последствия для эмитента».

Кроме того, KPI могут быть и социальными, например снижение травматизма на производстве. А если это локальные производства в моногородах, то они могут взять на себя определенные социальные обязательства перед местными жителями: строительство и ремонт школ, больниц и т. п.

Что касается облигаций климатического перехода, то они, по словам директора департамента ЦБ, важны тем, что будут доступны «коричневым» компаниям. Напомним, что к «коричневым» отраслям отнесены: добыча угля; добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; добыча природного газа и газового конденсата; добыча металлических руд; добыча прочих полезных ископаемых; производство кокса; производство нефтепродуктов; металлургическое производство; производство, передача и распределение электроэнергии; производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха. Центробанк недавно сообщал, что запланировал на I квартал следующего года мониторинг страхования таких отраслей.

Центробанк в начале 2022 года проведет мониторинг страхования «коричневых» отраслей ЦБ в январе — марте следующего года проведет мониторинг рынка страхования «коричневых» отраслей. Это один из пунктов опубликованной на сайте регулятора программы обследований Банка России на IV квартал 2021 года — I квартал 2022 года.

Представитель регулятора объяснила, зачем нужны «климатические» облигации и чем они отличаются от «зеленых»: «Основная проблема «зеленых» облигаций — это как раз то, что они больше всего и нужны для экологической трансформации компаниям, наиболее сильно загрязняющим окружающую среду. Но им эти инструменты недоступны, так как международные инвесторы очень трепетно относятся к выбору «зеленых» активов. У нас «зеленые» облигации могут выпускать любые предприятия, никаких ограничений нет, но рынок своей рукой эти коррективы невидимые вносит. Угольные компании не выпускают «зеленые» облигации, потому что знают, что это бессмысленное действие: их никто не купит. Облигации климатического перехода как раз помогут им привлечь финансирование под эту трансформацию».

По словам Курицыной, облигации климатического перехода могут быть целевыми, привязанными к определенным KPI, например, установке очистительных сооружений, снижению выбросов, снижению загрязненности воздуха в радиусе 150 км вокруг производства.

«Надо понимать, что как изменение климата воздействует на компанию, так и компания воздействует на изменение климата. Это двухсторонняя история. Предполагается, что эмитент, когда выпускает облигации климатического перехода, должен сделать своего рода план климатического самосовершенствования. И он должен быть достаточно амбициозен и верифицирован с учетом научно обоснованных сценариев изменения климата. Это будет подтверждать, что запланированные действия позволят снизить вред климату и препятствовать воздействию климата на саму компанию», — отметила представитель Центробанка.

«Таких инструментов во всем мире не так много, поэтому для нас это очень серьезная, я бы даже сказала — научная работа», — заключила она.



По словам Курицыной, сроки запуска в России регулирования инструментов климатического перехода и облигаций, привязанных к целям устойчивого развития, «сложно обозначить», поскольку «тут приходится работать фактически с нуля».