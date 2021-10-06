Около 86 млн кв. м жилья будет введено в эксплуатацию по итогам 2021 года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарном заседании Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

«Мы очень неплохо идем по вводу жилья в этом году, даже неприлично неплохо, у нас в настоящий момент превышение к прошлому году более 30%. Мы твердо видим, что в этом году мы сдадим порядка 86 миллионов квадратных метров жилья, но следующий год будет тяжелее», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в Уральском федеральном округе в сентябре ввод жилья вырос на 32% по отношению к прошлому году, а по индивидуальному жилищному строительству — на 42%.

В свою очередь заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин отметил, что объемы ввода жилья в России в 2021 и 2022 годах могут стать рекордными.

«В этом году объем ввода жилья будет, не побоюсь этого слова, рекордный. <...> В следующем году мы должны выйти на еще более серьезные показатели ввода жилья», — сказал он журналистам в кулуарах форума.

Согласно данным Росстата, итоговый показатель ввода жилья на территории России в 2020 году составил 82,2 млн кв. м. Это больше результата 2019 года на 143 тыс. кв. м.