В России предлагается ввести аналог банковской тайны для экосистем — режим, гарантирующий, что данные пользователей не будут переданы за пределы платформы, пишут «Известия» . Об этом говорится в презентации Роспотребнадзора, подготовленной для тематического круглого стола. Там также говорится, что на данный момент отсутствует эффективный механизм управления согласиями на обработку персональных данных и доступ к последним. Проблема заключается и в передаче личных сведений, что становится условием допуска к товарам и услугам, а также в сборе избыточной информации по отношению к цели ее сбора.

По словам заместителя гендиректора АНО «Цифровая экономика» Дмитрия Тер-Степанова, внедрение «экотайны» позволит защитить пользовательские данные от утечки и недобросовестного использования, при этом позволит этим сведениям свободно функционировать и перемещаться внутри экосистемы. Именно это дает благоприятные эффекты для потребителя в виде выгодных персональных подписок и индивидуальных предложений. В Роскомнадзоре пояснили, что с точки зрения законодательства о персональных данных сведения о пользователе экосистемы и так должны обрабатываться с соблюдением режима конфиденциальности. Но актуальным вопросом является установление санкций для экосистем, адекватных масштабам нарушений ими прав граждан: утечкам, компрометации.

Путин поручил проработать доступ прокуроров к банковской тайне по делам о коррупции Президент России Владимир Путин в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на 2021—2024 годы поручил Генпрокуратуре и ЦБ РФ до ноября подготовить предложения для получения прокурорами доступа к банковской тайне в рамках дел о коррупции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Основной риск обработки данных цифровыми платформами и экосистемами связан с тем, что происходит чрезмерный сбор и обработка личных данных, зачастую без доброй воли пользователя, пояснили в Роскомнадзоре. Как отметили в ведомстве, это позволяет «профилировать» пользователя, а также поражать его в определенных правах, например в праве на доступ к информации, погружая человека в так называемый информационный пузырь, когда информацию и мнения доводят ограниченно, якобы подстраивая под него в «его интересах».

В Ассоциации российских банков считают, что законодательство о персональных данных следует ужесточать вне зависимости от того, где применяются сведения о гражданах. Сегодня личная информация приобретает материальное значение и может использоваться против владельца, опасаются в ассоциации. В любом случае данные должны быть открыты с согласия клиента, уверены в страховом доме «ВСК». Но там полагают, что нет необходимости введения аналога банковской тайны для экосистем. Режим тайны предполагает установление ограничений на доступ к информации и может быть предусмотрен законом в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья и так далее, пояснила партнер практики частных клиентов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Татьяна Микони.