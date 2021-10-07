Верховный суд поддержал позицию ФАС по сроку давности привлечения к ответственности «Т2 Мобайл» (мобильный бренд Tele2) за невыполнение предписаний службы. Он составляет один год, говорится в сообщении ведомства.

«Верховный Суд Российской Федерации удовлетворил жалобу ФАС России на судебные акты, которые признали незаконным постановление антимонопольного органа о привлечении ООО «Т2 Мобайл» к административной ответственности за невыполнение предписания ведомства», — отмечает служба.

Ранее ФАС России признала, что компания «Т2 Мобайл» установила монопольно высокие цены на свои услуги, и выдала предписание о приведении тарифов к уровню до повышения. Компания обжаловала это решение в суде, мотивировав это тем, что срок давности по делам о привлечении к административной ответственности за невыполнение предписания об устранении нарушения антимонопольного законодательства составляет два месяца. Однако Арбитражный суд города Москвы встал на сторону ФАС России и указал, что срок давности привлечения к административной ответственности по указанным делам составляет один год.

Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали позицию компании и отменили постановление ФАС России.

Верховный суд Российской Федерации оставил в силе решение Арбитражного суда города Москвы и тем самым подтвердил позицию ФАС России о годичном сроке давности привлечения к ответственности за неисполнение предписания антимонопольного органа.