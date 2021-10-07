По ходатайству следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы заочно арестовал предполагаемого организатора крупной финансовой пирамиды QBF Романа Шпакова, который обвиняется в особо крупном мошенничестве и уже объявлен в международный розыск, пишет «Коммерсант». Наложен арест на дорогостоящие иномарки, среди которых несколько Mercedes и Porsche, столичную и подмосковную недвижимость, включая торговый центр в Зеленограде, паи в нескольких закрытых инвестиционных фондах, принадлежащие организациям, аффилированным с участниками группы.

Уголовное дело, фигурантом которого является Шпаков, было возбуждено в апреле 2021 года. Первыми в рамках расследования в Москве задержали 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский офис компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву, а в Санкт-Петербурге — директора филиальной сети компании Владимира Пахомова. В ходе следствия было установлено, что денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии и Татарстане. Клиентов завлекали возможностью заработать на инвестировании порядка 20%. Среди них были люди, переведшие компании по 200—300 млн рублей, один из бывших екатеринбургских чиновников отдал в «доверительное управление» предполагаемым мошенникам 1 млрд рублей.

ЦБ ввел в «КьюБиЭф» временную администрацию из-за отказа компании рассчитываться с кредиторами

Банк России назначил временную администрацию в ООО «Инвестиционная компания «КьюБиЭф» сроком на три месяца с приостановлением полномочий исполнительных органов организации. О решении от 21 сентября 2021 года сообщается на сайте регулятора в среду, 22 сентября.

Практически все, кто доверился команде Шпакова, были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчеты. С проблемами сталкивались те, кто решил вывести из QBF вложенные средства. Клиентам в этом отказывали под разными предлогами, а когда аргументы иссякали, то на телефонные звонки просто переставали отвечать.

Следствие установило, что все денежные средства инвесторов оказывались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы. Часть средств легализовывалась в России через девелоперские проекты.

Свою деятельность ООО QBF прекратило 8 июля 2021 года после решения регулятора об аннулировании его лицензии.

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Основанием для принятия решения стало совершение компанией при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг действий, создающих угрозу правам и законным интересам инвесторов.