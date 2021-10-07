Крупнейший российский НПФ СберБанка привлекает к управлению пенсионными накоплениями независимые управляющие компании (УК), пишет «Коммерсант» , уточняя, что фонд отдает им незначительный объем средств для обеспечения бенчмарка для своей УК. Массовое привлечение независимых УК могло бы обеспечить повышенную доходность для клиентов фондов, но регулятор отказался стимулировать его, а сами НПФ не заинтересованы это делать.

Так, НПФ СберБанка расширил количество компаний, управляющих пенсионными накоплениями фонда, которые на начало сентября 2021 года составляли 688,2 млрд рублей. Как следует из раскрытия информации, с лета в их число вошла УК «ВТБ Управление активами». Другими независимыми от фонда компаниями являются «Регион Эссет Менеджмент» и «Система Капитал», с которыми НПФ сотрудничает с 2008 и 2017 годов соответственно. При этом более 90% средств пенсионных накоплений остается под управлением родственной фонду УК «Пенсионные накопления». В прошлом году за эти услуги она получила 900 млн рублей вознаграждения, годом ранее — 1,1 млрд рублей.

По словам контрагента СберБанка, сторонним компаниям даны небольшие средства под управление, просто чтобы обеспечить бенчмарк для кэптивной управляющей компании. Например, «Системе Капитал» было отдано под управление «несколько миллиардов рублей», указал один собеседник, близкий к конкурирующей УК. Источник, близкий к одной из этих УК, отметил, что НПФ ведет переговоры и с другими участниками рынка о передаче им средств пенсионных накоплений. Впрочем, новые рыночные игроки могут рассчитывать лишь на небольшие средства. Так, «ВТБ Управление активами» получила 1 млрд рублей пенсионных накоплений, заявил один из собеседников.

Исследование: каждый пятый россиянин планирует работать до 70 лет Примерно каждый пятый житель России (22%) планирует выйти на пенсию после достижения возраста 70 лет, а каждый десятый – после 65 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ», которые выясняли, в каком возрасте жители России хотели бы завершить карьеру.

В других крупнейших НПФ, которые привлекают рыночные УК, ситуация аналогичная. Сторонним компаниям отданы лишь незначительные доли от общего портфеля пенсионных средств. Вместе с тем крупнейшие НПФ, такие как фонды группы «Регион» — «Россиум» (за исключением незначительных средств, связанных с бывшими собственниками вошедших в группу НПФ), «ВТБ Пенсионный фонд», «Социум», управляют пенсионными средствами только через кэптивные УК. «Они эффективно и надежно инвестируют деньги клиентов и стабильно показывают высокую доходность», — заявили в «ВТБ Пенсионном фонде».

В настоящее время законодательно УК, аффилированным с НПФ, запрещено управлять средствами пенсионных накоплений. Однако почти все финансовые группы по формальному признаку обходят это ограничение. Недавно ЦБ предложил запретить связанным с НПФ УК управлять пенсионными накоплениями, что вызвало бурную реакцию рынка, перед которым маячила угроза потерять вознаграждение, уходящее кэптивным компаниям. НАУФОР, лоббирующая интересы управляющих компаний, выступила против этой инициативы. Впрочем, от своей идеи отказался ЦБ, ограничив действия связанных сторон исключением конфликта интересов.

Частные УК гораздо более замотивированы показывать доходность, отметил гендиректор «Ронин Траста» Сергей Стукалов. «Большинство рыночных УК показывали доходность выше кэптивной», — напомнил топ-менеджер одного из НПФ. Хотя была и другая крайность, когда независимый игрок «не слушался» фонда и за счет этого терял средства, отметил он.