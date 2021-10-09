🔸 Начиная с марта Центробанк поэтапно повышал ключевую ставку. Вслед за ним банки поднимали процентные ставки по вкладам. На сегодняшний день ставки по рублевым депозитам вышли на вполне привлекательный уровень и рынок вновь демонстрирует интерес к классическим сберегательным продуктам. О самых доходных вкладах с широкими возможностями узнаем из «Разбора Банки.ру».



🔸 Можно ли дистанционно продать квартиру в одном городе, находясь при этом в другом? С таким вопросом Галина Надеждина столкнулась, когда во время пандемии ей потребовалось продать квартиру, расположенную в Воронежской области, почти в 700 км от места ее проживания. О том, как провести межрегиональную ипотечную сделку, читайте в рубрике «Личный опыт».



🔸 Новая методика расчета стоимости ремонта автомобилей по ОСАГО, утвержденная Банком России, вступила в силу с 20 сентября. Поможет ли она решить проблему заниженных страховых выплат, выясняем в публикации.



🔸 Полисы ОСАГО часто воспринимаются автовладельцами как панацея от всех бед, связанных с ДТП. Но бывают ситуации, когда виновнику аварии приходится возвращать страховой компании выплаченные деньги. Это называется «регресс». Разбираемся, когда страховщик может потребовать вернуть выплаченные деньги и как действовать, если это произошло, в рубрике Fintok.



🔸 Система быстрых платежей — это сервис, с помощью которого можно по номеру телефона бесплатно и мгновенно переводить деньги из вашего банка в другой банк. СБП работает уже больше двух лет, и сейчас к ней подключено более двух сотен банков, то есть практически все кредитные организации, работающие с физлицами. О тройке лучших карт для отправки денег через СБП узнаете из «Разбора Банки.ру».



🔸 Семейная ипотека — хит сезона. Ставка по ипотечному кредиту в рамках этой программы не может превышать 6% годовых в течение всего срока действия договора. В том, станет ли она самой популярной льготной программой для покупки жилья, разбираемся здесь.

🔸 Новая шпаргалка из цикла для подготовки неквалифицированных инвесторов к обязательному тесту от ЦБ про маржинальную торговлю. Этот билет теста обещает быть популярным: маржинальная торговля позволяет быстро заработать при небольшом капитале. Сдаем тестирование «неквалов» с Банки.ру. Серия 4.

