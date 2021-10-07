Меры по стимуляции населения к вакцинации от коронавируса на федеральном уровне не планируются, у регионов есть все полномочия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«На федеральном уровне — нет. Каждый регион может использовать свои специальные полномочия, назовем их коронавирусные полномочия, с тем чтобы в целом выполнить общую задачу по серьезной активизации темпов вакцинации населения. В разных регионах дела обстоят по-разному. Но в любом случае всем нужно принимать максимум усилий для того, чтобы прививалось как можно больше людей», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли вводить меры по стимуляции вакцинации на федеральном уровне.
Власти Москвы намерены возобновить работу системы поощрений, таких как розыгрыши автомобилей, для горожан, привившихся от коронавируса. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.