Меры по стимуляции населения к вакцинации от коронавируса на федеральном уровне не планируются, у регионов есть все полномочия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На федеральном уровне — нет. Каждый регион может использовать свои специальные полномочия, назовем их коронавирусные полномочия, с тем чтобы в целом выполнить общую задачу по серьезной активизации темпов вакцинации населения. В разных регионах дела обстоят по-разному. Но в любом случае всем нужно принимать максимум усилий для того, чтобы прививалось как можно больше людей», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли вводить меры по стимуляции вакцинации на федеральном уровне.