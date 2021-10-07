На социальные сети в ближайшие годы может перейти до 30% рынка розничного кредитования в России, свидетельствуют данные тренд-обзора BMB Agency Research Center. Такой вариант выбрали 60% опрошенных участников исследования. Еще 30% респондентов считают, что доля соцсетей на этом рынке не превысит 10%. Оставшиеся 10% прогнозируют, что социальным сетям в России не «забрать» более 5—10% рынка.



«На сегодняшний день, с учетом действующего законодательства, социальные сети не могут выступать полноценной площадкой для предоставления займов, но могут использоваться как инструмент рекламы или информирования потребителей о предлагаемых финансовых услугах, а также в целом как канал взаимодействия с ними и для упрощения сбора сведений о заемщиках, необходимых при оформлении заявки на заем», — говорит генеральный директор компании Creditter (бывший SmartCredit) Игорь Смирнов.

По его мнению, вызывает вопрос и подход к идентификации, ведь в соцсети можно зарегистрировать себя под любым именем и выдуманным набором персональных данных. Однако такие вводные данные недостаточны для оформления финансового продукта или предоставления финансовой услуги.

«В то же время далеко не все хотят предоставлять через соцсети свои персональные данные, даже если это нужно для получения займа. Также есть вопросы к обеспечению безопасности данных в соцсетях, — указывает Смирнов. — В связи с этим я считаю, что более-менее массово кредитование может прийти в соцсети, только если появится возможность «связать» их, например, с порталом «Госуслуги», при этом соцсеть будет выступать провайдером данных, удобной точкой входа, но не заместит самого кредитора. В целом это будет сложный клиентский путь, и потребитель, скорее всего, выберет другой».

Несмотря на существующие сложности, участники финансового рынка указывают на постоянный рост популярности социальных сетей, который неизбежно приведет к перетоку в них в том числе части кредитных продаж в перспективе ближайших двух-трех лет.

«На данный момент наиболее перспективными представляются сети «ВКонтакте», Instagram и TikTok — к ним граждане молодого и среднего возраста (от 18 до 40 лет) проявляют наибольший интерес. Именно эти категории россиян обладают достаточной технологической и финансовой грамотностью, чтобы успешно пользоваться, например, онлайн-займами МФО. В то же время мы можем наблюдать, как кредиторы все чаще меняют свои бизнес-модели в сторону онлайна — а значит, они будут заинтересованы в использовании названных соцсетей», — считает генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров.

Учитывая все особенности законодательства и текущую рыночную ситуацию, большинство опрошенных участников финансового рынка используют соцсети для популяризации собственного бренда и привлечения клиентов, но продажи через этот канал не реализуют. По словам представителей некоторых МФО, такой опыт у них был, но запрос от клиентов в социальных сетях все равно поступал преимущественно на консультирование.

Участники исследования указывают, что социальные сети в России не являются на сегодняшний день конкурентами для представителей финансового сектора. Но все может измениться через несколько лет, когда эти игроки глобального рынка примут решение о создании собственных полноценных финансовых решений, в том числе кредитных.