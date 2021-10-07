Агентство по страхованию вкладов в сентябре 2021 года направило на расчеты с 25,7 тыс. кредиторов 105 ликвидируемых банков 4,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба АСВ.

Всего с начала 2021 года на расчеты с 133,5 тыс. кредиторов 237 ликвидируемых банков агентство перечислило 58,8 млрд рублей.

По состоянию на 1 октября 2021 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 383 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил 48,3%. При этом требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 68%, второй очереди — 37%, третьей — 32,8%.

По данным на 1 октября 2021 года, агентство осуществляет функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 350 кредитных организациях.