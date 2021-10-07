Объем выданных в сентябре кредитов наличными снизился — за месяц граждане оформили кредиты на 632,8 млрд рублей, показали предварительные данные экспресс-мониторинга рынка Frank RG. Это на 1,6% меньше, чем в августе, когда выдачи потребительских кредитов установили рекорд.

Всего за сентябрь банки выдали розничных кредитов на 1,25 трлн рублей — это на 2,5% больше, чем месяцем ранее. Рост произошел за счет ипотеки, в сентябре граждане оформили ипотечные кредиты на 487,4 млрд рублей, что почти на 10% превышает объем ипотеки, выданной в августе. Выдачи POS-кредитов выросли всего на 0,27% и составили в сентябре 31,5 млрд рублей.

По мнению управляющего директора НКР Михаила Доронкина, сентябрьское ускорение ипотечного кредитования может быть обусловлено возросшим спросом на семейную ипотеку, по которой банки получили дополнительные лимиты выдач.

«Данный продукт стал популярным после расширения потенциального круга заемщиков за счет семей с одним ребенком, при этом максимальный размер кредита был сохранен на уровне льготной программы, действовавшей до 1 июля. В результате семейная ипотека стала особенно популярна у жителей Москвы», — отметил эксперт.

ЦБ ранее сообщал о признаках начинающегося перегрева в потребительском кредитовании — об этом заявляла в июле глава регулятора Эльвира Набиуллина. Регулятор рассчитывает, что темпы роста потребкредитования и ипотеки снизятся в следующем году.