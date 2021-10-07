Объем международных резервов РФ на 1 октября составил 611,9 млрд долларов против 617,9 млрд долларов на 24 сентября 2021 года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель снизился на 6 млрд долларов. Как сказано в релизе Центробанка, произошло это «в результате отрицательной переоценки».

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). По данным ЦБ, на начало 2021 года Россия занимала пятое место в мире среди стран и территорий по объему резервов. В абсолютных цифрах он увеличился до 595,8 млрд долларов на 1 января 2021 года.

По итогам девяти месяцев 2021 года международные резервы РФ увеличились примерно на 18,3 млрд долларов.