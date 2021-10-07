Объем международных резервов РФ на 1 октября составил 614,122 млрд долларов против 618,181 млрд на 1 сентября 2021 года. Такие данные на начало отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за сентябрь показатель сократился на 4,059 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Отрицательная динамика наблюдалась в сентябре по всем составляющим ЗВР, кроме резервов в иностранной валюте. Так, валютные резервы сократились с 485,484 млрд долларов на 1 сентября до 485,464 млрд на 1 октября, резервы в СДР — с 24,642 млрд до 24,377 млрд, резервная позиция в МВФ — с 5,258 млрд до 5,122 млрд.

За этот же период резервы в иностранной валюте выросли с 455,583 млрд долларов до 455,965 млрд.

Стоимостный объем монетарного золота уменьшился с 132,697 млрд долларов на 1 сентября до 128,658 млрд на 1 октября.

С начала 2021 года международные резервы РФ увеличились на 18,348 млрд долларов (с 595,774 млрд на 1 января).

Как свидетельствуют материалы ЦБ, за 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). При этом в конце лета текущего года был зафиксирован новый рекорд по объему резервов РФ — 615,6 млрд долларов на 27 августа.