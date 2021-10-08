К концу года больше всего вырастут цены на непродовольственные товары: инфляция в этом секторе составит 7,2%, что станет рекордом с 2015 года, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития. На втором месте окажутся продовольственные товары без учета овощей и фруктов: в декабре цены на них увеличатся на 6,6%.

По данным Росстата, в сентябре 2021 года годовая инфляция в России достигла пиковых 7,4% против 6,68% месяцем ранее. Больше всего подорожала плодоовощная продукция, а именно помидоры (на 24,9%), огурцы (на 17,3%) и апельсины (на 12,9%). Такая ситуация была ожидаемой: о том, что темпы роста цен в начале осени могут стать рекордными, предупреждала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, а МЭР ухудшило прогноз по инфляции на 2021 год, подняв его до 5,8%.

Согласно документу Минэкономразвития, в категорию «непродовольственные товары» входят, например, бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани. Впрочем, в 2022—2024 годах инфляция непродовольственных товаров не превысит таргет ЦБ в 4%, полагают в ведомстве, отмечая, что на 5,3% к концу года повысятся цены на продовольствие в целом.

Минпромторг не видит оснований для резкого роста розничных цен на продукты Минпромторг не видит оснований для резкого скачка цен на продукты в России, сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в кулуарах форума электронной коммерции и ретейла Ecomference Rupost Retail Week.

Таким образом, рост стоимости товаров в России составит 6,2% по итогам 2021 года, а вот инфляция в сфере услуг продемонстрирует более сдержанную динамику — 4,5%. Сервисы организаций ЖКХ вырастут в цене на 3,8%, а все остальные услуги — на 4,8%, следует из прогноза.

Так, среди непродовольственных товаров наибольший рост цен к концу года будет наблюдаться в строительных материалах (+25% год к году), табачных изделиях (+19% год к году), мебели и автомобилях (+11% год к году), оценил старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков. По его словам, в перечисленных категориях накопленный рост цен уже заметно превышает целевые уровни. Стройматериалы и мебель дорожали в том числе в связи с увеличением выдачи ипотеки, а рост цен на сырьевые товары привел к инфляции на металлы и дерево, пояснил эксперт.

Темпы увеличения стоимости древесного сырья в мире весной 2021 года были беспрецедентными и в 3,5 раза превысили средние показатели предыдущих пяти лет, отметила советник президента ЦСР Елена Разумова. Поэтому в первую очередь подорожает все, что связано с деревообработкой: бумага, мебель, товары для строительства, уверена она. Во-вторых, инфляция сильнее всего ударит по продукции, где используется пластик и нефтехимия: пленки, бытовая химия, текстиль из искусственных волокон. Кроме того, увеличение стоимости металлов на мировом рынке также станет причиной более высоких темпов роста цен на автомобили и посуду, а акцизы на табачную продукцию приведут к ее подорожанию на 12—15%.

В МЭР уточнили, что ускорение непродовольственной инфляции обусловлено ослаблением валютного курса (почти на 10% в апреле 2021 к июню 2020 года) в начале года, а также общемировыми трендами – перебоями глобальных цепочек поставок, ростом цен на транспортировку товаров и глобальной нехваткой комплектующих и компонентов, а также удорожанием промышленных металлов. «Вместе с тем влияние данных факторов носит временный характер, обусловленный карантинными ограничениями в странах-поставщиках непродовольственных товаров в Россию, что нарушило баланс спроса и предложения на рынке. Так, в сентябре наблюдалась замедление роста цен в сегменте непродовольственных товаров (снижение с 0,8% до 0,6% в сентябре по отношению к августу)», — отметили в ведомстве.

При этом в Минэкономразвития ожидают продолжения тенденции к снижению непродовольственной инфляции. В ближайшие месяцы на монетарные компоненты инфляции, включая непродовольственные товары, будет все больше влиять цикл повышения ключевой ставки Банка России, начавшийся в апреле, — с учетом отложенного характера воздействия денежно-кредитной политики, заключили в министерстве.

