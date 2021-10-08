Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам Объединенного Резервного Банка не позднее 22 октября 2021 года, а банки-агенты для этого будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 14 октября. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Страховой случай в отношении московского Орбанка наступил в пятницу, 8 октября, в связи с отзывом его лицензии.

АСВ на основе данных отчетности банка на 1 сентября 2021 года предварительно оценивает свою страховую ответственность перед вкладчиками Орбанка в 308,2 млн рублей.

Напомним, что размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но не может превышать максимальный размер (лимит) страхового возмещения. Этот размер установлен федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн). Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.



Требования вкладчиков к банку, превышающие страховое возмещение, будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации его активов и иного имущества.