Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу, Минэнерго, Минприроды и Ростехнадзору рассмотреть целесообразность введения обязательного экологического страхования за причинение вреда окружающей среде в результате аварий, пишет РБК . Она также предлагает проанализировать «данные о состоянии и тенденциях аварийности на объектах по производству кокса, по добыче и обогащению железной руды и других промышленных объектах» и изучить размер вреда окружающей среде, нанесенного в результате подобных аварий.

Закон «Об охране окружающей среды» допускает введение обязательного экологического страхования. Но российские страховые компании используют это понятие преимущественно как страхование экологической ответственности, то есть компенсация вреда для жизни, здоровья, имущества третьих лиц в результате загрязнения и вреда окружающей среде и биоразнообразию. По словам регионального менеджера по андеррайтингу рисков ответственности по России, Ближнему Востоку и Африке компании AIG Юрия Маркина, комплексное экологическое страхование покрывает любые убытки, с которыми может столкнуться собственник предприятия, но комплексные продукты по страхованию экологических рисков в России предоставляют только иностранные компании.

В Госдуме считают необходимым внедрение экострахования Не все компании, которые занимаются недропользованием, имеют средства для компенсации возможного вреда.

В поручении Виктории Абрамченко не уточняются отрасли, на которые может распространиться обязательное экологическое страхование, помимо отдельно выделенных — производства кокса и железной руды, а также методика расчета страховых взносов.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что обязательное экологическое страхование имеет смысл распространить на все отрасли, включая нефтедобывающую. Вопрос в том, чтобы страховые взносы не стали запретительными, именно эту часть предложения стоит тщательно доработать в тесном контакте с бизнесом, подчеркнул эксперт.