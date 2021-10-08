К 2024 году у 85% граждан РФ будет оформлена учетная запись на «Госуслугах», заявил ТАСС вице-премьер Дмитрий Чернышенко, комментируя решение о реализации стратегической инициативы «Цифровой профиль гражданина».

«Создание цифрового профиля гражданина поможет сделать получение как государственных, так и коммерческих услуг быстрым и удобным, без необходимости личного присутствия и, соответственно, использования бумажных аналогов документов. Убежден, что это также значительно упростит деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, а гражданам сэкономит время на получении многих услуг. Это важный шаг на пути цифровой трансформации государства. Мы планируем, что к 2024 году у 85% граждан страны будет оформлена учетная запись на «Госуслугах» и не менее 50 миллионов человек будут пользоваться сервисом биометрической идентификации», — отметил Чернышенко.

В аппарате вице-премьера добавили, что внедрение цифрового профиля позволит сократить время на идентификацию граждан и количество посещений учреждений при получении услуг, а также обеспечить новое качество получения государственных и коммерческих услуг онлайн, убирая необходимость использования и предоставления бумажных документов.

Чернышенко уточнил, что сферы применения сервиса постоянно расширяются, на данный момент к нему уже подключены крупные российские банки, страховые компании и микрофинансовые организации.

Также инициатива предполагает, что гражданин сам принимает решение о передаче цифровых аналогов документов из государственных источников коммерческим организациям для получения цифровых услуг.

«Важно, что получить такую информацию можно только с согласия человека, которое хранится в едином реестре цифровых согласий. Для бизнеса это возможность встраивать данный сервис в свои цифровые профили оказания услуг. Для граждан это прежде всего удобство, когда человек через цифровой профиль управляет своими данными, за минуты решая вопросы, на которые ранее уходили дни и недели», — добавил Чернышенко.

По его словам, в перспективе проект будет расширяться за счет подключения новых участников, а также дополняться новыми сведениями.

Также Чернышенко заявил, что, согласно стратегической инициативе «Переход на электронный документооборот», к 2024 году 60% пользователей госуслуг смогут применять облачную электронную подпись.

Вице-премьер отметил, что инициатива по переходу на электронный документооборот позволит людям использовать облачную подпись при подписании электронных документов без необходимости личных визитов, обмениваться юридически значимыми документами, а также хранить подписанные документы. При этом подписывать электронные документы можно будет на смартфонах.

Электронную цифровую подпись планируют «зашить» в сим-карту УКЭП на сим-карте будет возможно использовать везде, где по закону сейчас требуется собственноручная подпись, аналогичная подписи на бумаге; контрагент должен согласиться принять такую подпись и реализовать техническую возможность на своей стороне.

«Сегодня большинство граждан оценили удобство онлайн-форматов оформления документов и получения в электронном виде госуслуг взамен личных визитов в учреждения и ведомства. Все основные процессы сосредоточены в смартфоне, и наша задача — обеспечить открытое и, главное, быстрое взаимодействие между людьми, государством и бизнесом. К 2024 году 60% пользователей госуслуг смогут использовать облачную электронную подпись, а 100% писем от госорганов будет переведено в электронный вид», — отметил Чернышенко.

В рамках инициативы предусматривается создание и внедрение единой цифровой платформы подписания и хранения документов. Компании получат возможность перейти полностью на цифровые каналы взаимодействия с государством, электронные транспортные сопроводительные документы и документы электронного кадрового делопроизводства.

Чернышенко уточнил, что судебное делопроизводство также будет переведено в электронный формат: созданы цифровые сервисы взаимодействия с судебными органами (например, предварительное информирование о назначенных судебных заседаниях). Предполагается поэтапный переход арбитражных судов, судов общей юрисдикции на формирование и ведение электронных дел, удаленные процедуры ознакомления с делами.



«Результатом этой инициативы станет открытость госструктур, повышение скорости и объема делового оборота на всех этапах, сокращение расходов как компаний, так и государства, связанных с бумажным документооборотом», — добавили в аппарате вице-премьера РФ.