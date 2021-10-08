Решение о возможности изменения цены контрактов не связано с повышением взносов граждан на капремонт. Об этом сообщила статс-секретарь — заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Светлана Иванова, сообщила пресс-служба министерства.

Иванова уточнила, что решение касается строительных контрактов и взаимоотношений региональных фондов с подрядчиками. Документ предусматривает возможность увеличения цены договора на капитальный ремонт до 25% в связи с изменением стоимости строительных ресурсов.

Источником такого увеличения цены договора, указано в релизе, является экономия, образующаяся в ходе реализации программ капитального ремонта: при разработке проектной (сметной) документации, невозможности выполнить ряд работ в связи с недопусками.

«Отмечу, что эта мера касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт, полномочия по которым зафиксированы за российскими регионами. Изменение цен на строительные материалы напрямую отражается на итоговой цене капитального ремонта. Поэтому для того, чтобы не допустить срыва уже заключенных контрактов и соблюсти утвержденный график работ в домах, постановление № 1667 разрешает изменять цену контракта по капитальному ремонту до 25% при условии обязательного подтверждения необходимости корректировок экспертизой. Такое увеличение должно быть не выше предельной стоимости капитального ремонта, установленной в регионе, и не влечет увеличения платы для граждан за капитальный ремонт», — сказала Иванова.

По ее словам, ранее у региональных операторов была возможность увеличить цену договора на капитальный ремонт до 15% в связи с ростом объемов выполнения работ, при этом возможность увеличения цены в связи с увеличением стоимости материалов отсутствовала.

Напомним, ранее в пятницу, 8 октября, глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым до 1 января 2022 года размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в уже заключенных контрактах может измениться из-за удорожания стройматериалов.