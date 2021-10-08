Микрофинансовые организации планируют начать кредитовать граждан по-новому — выдавать кредитные карты. Об этом намерении сообщается в стратегии крупнейшего объединения МФО — саморегулируемой организации «МиР».

По данным документа, для этого потребуется создать в стране новую форму организаций, которые должны будут занять промежуточное место между микрофинансовыми компаниями (МФК) и банками с базовой лицензией. По сравнению с МФО к ним должны будут применяться более высокие требования по капиталу, но взамен такие участники рынка получат возможность выдавать кредитные карты наравне с банками.

«Несмотря на макропруденциальные меры сдерживания, избыток капитала позволяет кредитным организациям идти все «глубже» в розничный бизнес. МФО же, получив «новых» клиентов в период пандемии, вышли на «изначально банковские» сегменты потребителей финансовых услуг, что требует от них не только изменения в маркетинге, но и абсолютно во всех составляющих моделей ведения бизнеса», — говорится в стратегии СРО «МиР».

Так, согласно задумке организации, новый класс финансовых компаний должен иметь капитал от 150 млн рублей — то есть в два раза меньше, чем банки, имеющие базовую лицензию. Только в таком случае, помимо займов физлицам, индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу, которые уже выдают МФК, эти участники рынка получат возможность предлагать кредиты и кредитные карты. Однако считать новый класс компании «квазибанками» будет нельзя, так как они, в отличие от кредитных организаций, не смогут открывать клиентам текущие счета и вклады.

В документе также отмечается, что хотя давать детальные прогнозы в данной области в условиях сохраняющейся неопределенности преждевременно, очевидно, что следующие два-три года будет вестись активное «перераспределение» клиентских потоков между финансовыми организациями, уже без явной привязки к «типу» кредиторов.

«То есть клиенты постепенно начинают выбирать продукт не по принципу того, кто его предоставляет — банк или МФО, а по его качественным характеристикам», — уверены в СРО «МиР».