Таргет по инфляции сохранится на уровне «вблизи 4%» и в 2022 году, но весной будущего года Центробанк в рамках обзора денежно-кредитной политики обсудит параметры этой цели. Об этом в Совете Федерации заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«В качестве цели было заявлено 4%, эта цель остается и на ближайший год. Мы недавно направили в правительство новый документ на ближайший год с двухлетним прогнозным дополнительным периодом по основным направлениям денежно-кредитной политики. Тем не менее весной в рамках обсуждения будет также обсуждаться и эта цель», — сказал он.

По словам Швецова, стабильно низкая инфляция имеет много преимуществ, но, прежде всего, она создает уверенность для бизнеса по долгосрочным инвестициям, которые и будут способствовать реализации национальных целей.

В проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», который Центробанк опубликовал в начале сентября, целевой уровень инфляции на ближайшие три года был определен – «вблизи 4%».