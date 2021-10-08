Ассоциация туроператоров направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главе Ростуризма Зарине Догузовой официальные письма с просьбой о продлении программы туристического кэшбэка в 2022 году и предложила оптимальные сроки новых акций. Об этом говорится в сообщении АТОР.

В ассоциации отмечают, что программа туристического кэшбэка открыла для российских граждан новые виды отдыха и путешествий по России, которые ранее были для них недоступны в первую очередь из-за высокой стоимости, – речные круизы, поездки на Байкал, Дальний Восток и др. Также кэшбэк существенно простимулировал и турпоток в межсезонье, поддерживая тем самым интерес туристов к круглогодичному отдыху в России.

В письме утверждается, что благодаря кэшбэку подавляющее большинство регионов получили дополнительный туристический поток в объеме от 5% до 25% в низкий сезон. При этом программа стала мощным инструментом поддержки туристической отрасли, которая еще весьма далека от восстановления собственных ресурсов допандемийного уровня в условиях продолжающихся ограничений.

«В настоящее время по-прежнему отсутствует возможность формирования туристских продуктов и услуг по целому ряду зарубежных стран, нет возможности принимать иностранных туристов в России. Поэтому в 2021 году только данная программа позволила туроператорским компаниям прогнозировать туристический спрос в сфере внутреннего туризма и формировать предложения с его учетом, чтобы удержать доходность в пределах рентабельности», – отметили в АТОР.

Ввиду того, что программа доказала свою эффективность, ассоциация просит правительство России продлить туристический кэшбэк и предлагает сроки проведения новых акций в 2022 году.

По мнению туроператоров – членов АТОР, наиболее оптимальным для потребителей и бизнеса станут периоды акций с кэшбэком в периоды с 10 января по апрель включительно и с 1 октября до конца декабря 2022 года. Для речных круизов программа кэшбэка может также включать выезды туристов в мае, июне и сентябре, полагают в ассоциации.