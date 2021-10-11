Минфин может выпустить суверенные «зеленые» облигации: ведомство прорабатывает такой вопрос и изучает аналогичный международный опыт, пишут «Известия» , ссылаясь на ведомство. Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов заявил, что министерство приветствует выпуск «зеленых» облигаций на любом уровне: корпоративном, федеральном или региональном. Рост рынка «зеленых» ценных бумаг — один из приоритетов в работе Минэкономразвития по климатической повестке, отметил он. Торосов напомнил, что в сентябре правительством были утверждены критерии отнесения проектов к «зеленым», но размещение федеральных бондов относится к исключительной компетенции Минфина.

На Московской бирже сейчас обращаются 14 выпусков «зеленых» облигаций на общую сумму свыше 100 млрд рублей. В АКРА уточнили, что их эмитентами выступили 10 компаний (включая РЖД и «Атомэнергопром»), а общий накопленный объем российских экобондов составляет 292 млрд рублей (включая размещения за рубежом). Среди регионов первой «зеленые» облигации эмитировала Москва, еще три субъекта — Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край — планируют выпустить подобные бонды.

ЦБ планирует создать базу для развития «устойчивых» и «климатических» облигаций В России планируется ввести регулирование для развития новых видов облигаций — «устойчивых» и «климатических». Об этом рассказала директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына в интервью «Интерфаксу», текст которого выложен на сайте регулятора.

В России пока очень ограниченный круг людей, которые целенаправленно инвестируют в «зеленые» бонды; как правило, это банки из числа топ-10, в том числе с иностранным участием, пояснил заместитель директора группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков. Для инвесторов в российские «зеленые» бумаги специальных льгот пока нет, поэтому спрос на такие бумаги в России не сильно отличается от обычных, но в международной практике встречаются привилегии для экобондов, указал эксперт. Горчаков уточнил, что если Минфин решит выпустить «зеленые» облигации, он будет должен дополнительно отобрать проекты, которые планируется финансировать за счет таких бумаг, чтобы соответствовать стандартам листинга Мосбиржи и критериям «зеленых» проектов.

«Сбер» подтвердил свои планы по эмиссии таких бондов. По оценке банка, перспективы развития рынка «зеленых» и «социальных» облигаций будут зависеть от введения стимулирующих мер со стороны государства, «например, в части банковского учета, коэффициентов риска, налоговых послаблений для держателей бумаг и покупателей финансовых инструментов». Планы по выпуску «зеленых» облигаций есть у ВЭБа и Почты России. В «Ростелекоме» обратили внимание на неоднозначность критериев для признания тех или иных проектов экологически ориентированными. Компания видит более перспективным источником финансирования «социальные» облигации.