Индикативный ценовой диапазон первичного публичного предложения обыкновенных акций группы «Ренессанс Страхование» установлен на уровне от 120 до 135 рублей за одну акцию. Об этом сообщила пресс-служба группы.

В пресс-релизе указано, что ожидаемая постинвестиционная (post-money) рыночная капитализация «Ренессанс Страхования» составит от 67,2 млрд до 73,3 млрд рублей. Размер предложения, как ожидается, составит до 25,2 млрд рублей и будет включать размещение компанией первичных акций в объеме до 18 млрд рублей и размещение вторичных акций продающими акционерами в объеме до 7,2 млрд рублей.

«Средства, привлеченные благодаря размещению первичных акций, будут использованы для ускорения развития группы за счет финансирования органического роста, инвестиций в дальнейшую цифровизацию и потенциальные приобретения, увеличивающие стоимость компании», — говорится в сообщении группы.

Напомним, о намерении провести IPO на Московской бирже группа «Ренессанс Страхование» объявила 27 сентября 2021 года. Таким образом, она может стать первым российским страховщиком, акции которого котируются на бирже.

Предложение, как ожидается, будет включать размещение компанией первичных обыкновенных акций и размещение вторичных акций продающими акционерами. В число продающих акционеров могут войти Sputnik Management Services Limited и аффилированное ООО «Холдинг Ренессанс Страхование» (чьими основными бенефициарами являются Борис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), Notivia Ltd (бенефициар — Baring Vostok), Laypine Ltd (бенефициар — Александр Абрамов), Bladeglow Limited (бенефициар — Александр Фролов) и Андрей Городилов.

В пресс-релизе указано, что компания, как ожидается, подаст заявку на допуск обыкновенных акций к торгам на Московской бирже с тикером RENI 20 октября или в районе этой даты.