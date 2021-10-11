Большинство компаний во всем мире (70%) планируют нанять новых сотрудников в ближайший год, 12% хотят сократить штат, говорится в исследовании HSBC «Навигатор». В среднем руководители компаний планируют увеличить штат на 13%, при этом 42% респондентов заявили о планах нанять 20% дополнительных сотрудников в ближайший год.

Согласно результатам исследования, эффективная кадровая политика станет одним из ключевых условий обеспечения рентабельности бизнеса в долгосрочной перспективе. Так, 77% считают, что инвестиции в сотрудников оказывают влияние на прибыльность бизнеса. Эти компании также ожидают увеличения выручки на 20% в ближайший год, 69% уже сегодня инвестируют в сотрудников путем найма, обучения и повышения их квалификации и рассматривают такие инвестиции как возможность для дальнейшего роста бизнеса. Планируют сделать это в будущем 28% респондентов.

Опрос: молодые соискатели без опыта хотят получать около 62 тыс. рублей При поиске вакансий молодые соискатели чаще всего обращают внимание на стабильный и прозрачный доход.

Для привлечения новых сотрудников руководители компаний уделяют внимание не только финансовым стимулам, но и обеспечению комфортных условий работы сотрудников, балансу между работой и личной жизнью. Почти половина опрошенных (46%) продолжают считать заработную плату и бонусы основной мотивацией для смены сотрудниками места работы, гибкое отношение к рабочему времени и работу из офиса отметили 39%, внимание к физическому, ментальному и финансовому благополучию сотрудников — 36%.

Две трети (67%) респондентов считают, что удаленная или гибридная работа будет иметь решающее значение для роста бизнеса в будущем, 5% опрошенных не видят у удаленной работы каких-либо перспектив. Гибкий рабочий график важен как для привлечения, так и для удержания персонала, считают 39% лидеров бизнеса. Треть компаний (34%) заявили, что планируют придерживаться гибкого подхода к работе, когда сотрудник может сам выбирать, будет ли он работать из офиса или из дома.

Ожидается, что наиболее активно расширять штат будут компании со штаб-квартирами в Индии (80%), Мексике (80%) и США (79%). Новые сотрудники будут в основном подбираться на локальном рынке, хотя компании также начинают смотреть на возможности найма персонала за рубежом.